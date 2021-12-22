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مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في تكساس

منذ 3 ساعات

مكان الكارثة الجوية في ولاية تكساس الأمريكية

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لقى شخصان مصرعهما إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في محيط مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حسب مسؤول أمني لشبكة CNN اليوم الأربعاء.

أفاد بيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة من طراز “سيسنا 208” ذات المحرك الواحد تحطمت صباح الثلاثاء بعد وقت قصير من اصطدامها بمظلة شراعية خارج مدينة فولشير الواقعة غربي هيوستن.

وأضافت أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في الحادث.

وأشار البيان إلى أن القتيلين هما شخص كان على متن الطائرة وآخر كان يستخدم المظلة الشراعية.

ولم تكشف إدارة الطيران الفيدرالية عن هوية الشخصين المتوفين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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