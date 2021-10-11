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مصرع شخصين بسقوط حافلة في نهر شمال الصين

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 11:01 صباحًا

سيارة اسعاف - تعبيرية

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قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة خبي شمال الصين، إن شخصين لقيا حتفهما وتم فقدان أثر 12 آخرين، بعد أن سقطت حافلة على متنها 51 شخصا، في أحد أنهار المنطقة اليوم.

وذكرت المديرية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 07.00 (02.00 بتوقيت موسكو) من صباح الاثنين في قضاء بينغشان بمدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي، وخلاله سقطت حافلة تابعة لشركة جينجيي تقل مجموعة من العمال فى النهر، لسبب غير معروف حتى الآن.

وأضافت المديرية: “مع حلول هذه اللحظات، تم سحب 39 شخصا من المياه، بما في ذلك جثتان. ويعتبر 12 آخرون في عداد المفقودين”.

وأشارت المديرية، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ، لا تزال مستمرة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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