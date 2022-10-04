مصرع شخصين بعد تحطم طائرة عسكرية في مطار بشمال مالي

قال الجيش المالي إن عسكريين اثنين قُتلا وأصيب عشرة أشخاص آخرون بجروح بعد تحطم طائرة روسية الصنع تابعة للجيش في أثناء هبوطها في مطار بمدينة جاو في شمال البلاد (الثلاثاء 4-10-2022).

وقال بيان للقوات المسلحة المالية إن الطائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو-25 وكانت عائدة من مهمة لدعم المدنيين في المنطقة.

وذكر البيان أن الطيار وعسكريا من سلاح الجو على الأرض قُتلا في الحادث، كما أصيب مدنيان وثمانية عسكريين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأضاف البيان أن التحقيق جار في الحادث رغم أنه لا يوجد في هذه المرحلة ما يشير إلى أنه ناتج عن عمل عدائي.

وأشار إلى أن المطار أُغلق لفترة وجيزة في أعقاب الحادث لكنه يعمل الآن بكامل طاقته.

ويوجد في جاو إحدى القواعد العسكرية الرئيسية في شمال مالي حيث تقاتل القوات بمساعدة مقاتلين روس تمردا لمتشددين إسلاميين.