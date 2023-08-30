الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع شخصين مع وصول الإعصار إداليا إلى فلوريدا الأمريكية

منذ 4 دقائق
فلوريدا تترقب الإعصار إداليا

فلوريدا تترقب الإعصار إداليا

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة دوريات الطرق السريعة في فلوريدا إن شخصين لقيا حتفهما، الأربعاء، في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس مع وصول الإعصار إداليا إلى اليابسة على امتداد ساحل الخليج بالولاية الأمريكية.

وأوضحت الإدارة في بيان أن حادثا وقع بمنطقة باسكو مما أدى لوفاة قائد سيارة يبلغ من العمر 40 عاما بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة.

وأضافت أنه في منطقة ألاتشوا، اصطدمت سيارة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بالأشجار وسط “أمطار غزيرة جدا” مما أدى لوفاته.

إلغاء أكثر من 850 رحلة

ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 850 رحلة جوية اليوم الأربعاء مع وصول الإعصار إداليا “شديد الخطورة” من الفئة الثالثة إلى اليابسة في منطقة (بيج بيند) بولاية فلوريدا.

وأفاد موقع (فلايت أوير دوت كوم) لتتبع حركة الطيران بأن شركة (ساوث وست إيرلاينز) ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة (دلتا إيرلاينز) 148 رحلة جوية وألغت مجموعة (أمريكان إيرلاينز) 98 رحلة جوية حتى الساعة 8:17 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة.

وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي العمليات وتراقب حالة العاصفة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البيت الأبيض
البيت الأبيض: انقلاب الغابون يبعث على القلق
قصر الإليزيه
فرنسا: الانقلاب العسكري ليس حلا للأزمة في الغابون
شركة "إيراميت" الفرنسية
شركة "إيراميت" الفرنسية تعلق عملها في الغابون

الأكثر قراءة

مستشفى كانبيرا في أستراليا
أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
استكشاف الفضاء- تعبيرية
عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
أوجاع الصداع النصفي - تعبيرية
علاج سحري وفوري للصداع النصفي