مصرع شخصين مع وصول الإعصار إداليا إلى فلوريدا الأمريكية

قالت إدارة دوريات الطرق السريعة في فلوريدا إن شخصين لقيا حتفهما، الأربعاء، في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس مع وصول الإعصار إداليا إلى اليابسة على امتداد ساحل الخليج بالولاية الأمريكية.

وأوضحت الإدارة في بيان أن حادثا وقع بمنطقة باسكو مما أدى لوفاة قائد سيارة يبلغ من العمر 40 عاما بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة.

وأضافت أنه في منطقة ألاتشوا، اصطدمت سيارة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بالأشجار وسط “أمطار غزيرة جدا” مما أدى لوفاته.

إلغاء أكثر من 850 رحلة

ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 850 رحلة جوية اليوم الأربعاء مع وصول الإعصار إداليا “شديد الخطورة” من الفئة الثالثة إلى اليابسة في منطقة (بيج بيند) بولاية فلوريدا.

وأفاد موقع (فلايت أوير دوت كوم) لتتبع حركة الطيران بأن شركة (ساوث وست إيرلاينز) ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة (دلتا إيرلاينز) 148 رحلة جوية وألغت مجموعة (أمريكان إيرلاينز) 98 رحلة جوية حتى الساعة 8:17 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة.

وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي العمليات وتراقب حالة العاصفة.