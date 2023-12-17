الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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مصرع عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة ليبيا

منذ 11 دقيقة
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” يوم السبت أن 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا بعد حادث غرق قارب “مأساوي” قبالة سواحل ليبيا.

ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن القارب الذي كان يقل نحو 86 شخصا غادر من مدينة زوارة الليبية.

ووفق المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن أمواجا عاتية غمرت القارب الذي كان يقلّ مهاجرين غالبيتهم من مواطني نيجيريا وغامبيا ودول إفريقية أخرى، ومن بين الضحايا “أطفال ونساء”.

وتم إنقاذ ما مجموعه 25 شخصا، وتمكن فريق المنظمة الدولية للهجرة من تقديم الدعم الطبي لهم، وجميعهم بصحة جيدة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المتوسط فلافيو دي غياكومو عبر منصة إكس: “لقد فقد أكثر من 2250 شخصا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام”، معربا عن أسفه على الحصيلة المرتفعة لحادث الغرق الأخير.

وأضاف “تظهر هذه الحصيلة المأساوية أننا للأسف لا نفعل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر”.

وليبيا وتونس نقطتا الانطلاق الرئيسيتان للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام من تونس وليبيا.

    المصدر :
  • وكالات

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