الأحد 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع نحو 60 جنديا روسيا في قصف مدفعي أوكراني بعيد المدى

منذ ساعتين
قصف مدفعي أوكراني على مواقع الجيش الروسي في خيرسون

قصف مدفعي أوكراني على مواقع الجيش الروسي في خيرسون (رويترز - أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

قالت أوكرانيا (السبت 19-11-2022) إنها قتلت نحو 60 جنديا روسيا في قصف بعيد المدى بالمدفعية، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تقول فيها كييف إنها كبدت روسيا خسائر كبيرة في حادثة واحدة.

وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تكبدت خسائر يوم الخميس عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة خيرسون، والتي غادرتها القوات الروسية هذا الشهر.

ولم يذكر المنشور مزيدا من التفاصيل. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية الجيش الأوكراني.

وزودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة صاروخية متطورة قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.

وكانت أوكرانيا قد قالت يوم الأربعاء إن حوالي 50 جنديا روسيا سقطوا بين قتيل وجريح في اليوم السابق في قصف على قرية دينيجنيكوف التي تبعد 70 كيلومترا خلف الخطوط الأمامية في منطقة لوجانسك بشرق البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرة حربية تركية - أرشيفية
قصف تركي يستهدف مواقع كردية في ريف عين العرب شمال سوريا
ضحايا الطائرة الأوكرانية
رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: أملنا كبير في إنهاء النظام الإيراني
حرق صورة خامنئي- أرشيفية
إنتفاضة إيران
الاحتجاجات تشتعل في جامعات إيران.. وخامنئي يتهم الأعداء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مونديال قطر 2022
بالفيديو.. فيفا تطرح أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!
شاكيرا
ما حقيقة انسحاب شاكيرا من افتتاح مونديال قطر 2022 ؟