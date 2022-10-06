الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع 15 مهاجرا إثر غرق سفينة قبالة سواحل اليونان

منذ ساعة واحدة
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة، الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعاء.

وقال خفر السواحل، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا.

وأضاف أنه تم العثور على 15 جثة، وهذا يترك حوالي 20 شخصا في عداد المفقودين.

وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.

وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ. وتم العثور على ثلاثة عالقين في منطقة نائية.

وفي حادث سابق، أنقذت السلطات اليونانية 30 مهاجرا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا في جنوب اليونان أمس الأربعاء.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعيد تمركز قواتها في خيرسون.. وأوكرانيا تواصل هجومها
    كامالا هاريس
    سيارة نائبة الرئيس الأميركي تتعرض لحادث
    محطة زاباروجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ضم محطة زابارويجيا لسيطرة روسيا.. خطر ينذر بـ"كارثة" نووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"
    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
    سينتيا زرازير
    بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها