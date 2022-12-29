مصرع 19 شخصاً بحريق هائل بنادٍ للقمار في كمبوديا

قال مسؤولون في كمبوديا (الخميس 29-12-2022) إن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا حتفهم بعدما شب حريق مروع في مجمع يضم فندقا وناديا للقمار ببلدة كمبودية على الحدود مع تايلاند.

وكان نحو 400 من الموظفين والرواد يتواجدون في فندق وكازينو جراند دايموند سيتي في بلدة بويبت عندما نشب الحريق قرب منتصف الليل، ولا يزال هناك ما يصل إلى 30 في عداد المفقودين.

وقال سيك سوخوم رئيس إدارة المعلومات بإقليم بانتاي مينشي إن “عدد الوفيات قد يرتفع ليتجاوز العشرين”.

وأضاف أن 60 شخصا أصيبوا.

وأظهرت مقاطع فيديو السيطرة على الحريق بحلول ظهر اليوم الخميس، فيما بدا منقذون على سلم للهرب من الحرائق بالمبنى وهم يضعون أقنعة للتنفس قبل دخول ممر مليء بالدخان.

وتعتبر نوادي القمار في العاصمة فنومبينه وعلى الحدود مع فيتنام وتايلاند نقطة جذب للزوار من الدول الآسيوية التي تحظر المقامرة، كما تمثل جزءا رئيسيا من قطاع السياحة في كمبوديا المهم لاقتصادها.

وسبق أن قال خيو سوفيك المتحدث باسم وزارة الداخلية إن عدد المحاصرين في المبنى المحترق غير معروف. وتحظى نوادي القمار في بويبت بشعبية كبيرة خاصة بين التايلانديين الذين يأتون إلى كمبوديا في زيارات قصيرة، لأن المقامرة غير قانونية في بلدهم حيث تعمل نوادي القمار غير المرخصة بسرية.

وقالت السلطات التايلاندية إن ما لا يقل عن 25 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات في إقليم سا كايو على الحدود مع كمبوديا.

وأفادت سلطات الإقليم بأن تايلانديا توفي في المستشفى وظهرت أعراض ناجمة عن استنشاق الدخان على 70 بالمئة ممن يتلقون العلاج.

وقالت الشرطة الكمبودية إن المئات من أفراد الجيش والشرطة وفرق البحث شاركوا في جهود الإنقاذ.