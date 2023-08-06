الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرع 24 شخصا بحادث سير في المغرب

منذ ساعة واحدة
حادث سير في المغرب- أرشيفية

حادث سير في المغرب- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات المغربية، الأحد، إن 24 شخصا لقوا حتفهم بإقليم أزيلال وسط البلاد إثر انقلاب مركبة.

وأفاد بيان للسلطات المحلية بأن المركبة انقلبت قرب مدينة دمنات وسط المغرب على مقربة من ملتقى سلسلة جبال الأطلس المتوسط والكبير.

وأضافت السلطات أن المركبة كانت تقل أفرادا متجهين إلى إحدى الأسواق الأسبوعية بالمنطقة.

وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب البيان.

ووفقا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفا و740 حادثا أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.

ووضعت السلطات المغربية استراتيجية “وطنية للسلامة الطرقية” تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الايطالي
    إيطاليا تقلص عدد قواتها في النيجر
    أفراد من حزب العمال الكردستاني
    قتيل في هجوم تركي على موقع لحزب العمال الكردستاني
    سيرجي ريابكوف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: محاولات الغرب إقناع العالم بدعم أوكرانيا مآلها الفشل

    الأكثر قراءة

    وليم نون
    وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
    السعودية -لبنان
    السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة
    مخيم عين الحلوة
    الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة