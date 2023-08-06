مصرع 24 شخصا بحادث سير في المغرب

قالت السلطات المغربية، الأحد، إن 24 شخصا لقوا حتفهم بإقليم أزيلال وسط البلاد إثر انقلاب مركبة.

وأفاد بيان للسلطات المحلية بأن المركبة انقلبت قرب مدينة دمنات وسط المغرب على مقربة من ملتقى سلسلة جبال الأطلس المتوسط والكبير.

وأضافت السلطات أن المركبة كانت تقل أفرادا متجهين إلى إحدى الأسواق الأسبوعية بالمنطقة.

وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب البيان.

ووفقا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفا و740 حادثا أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.

ووضعت السلطات المغربية استراتيجية “وطنية للسلامة الطرقية” تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.