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مصرع 25 شخصًا في حريق جنوب تايوان

14 - أكتوبر - 2021
حريق- تعبيرية

حريق- تعبيرية

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لقي 25 شخصًا وأصيب العشرات جراء حريق اجتاح مبنى سكنيا ليل الخميس، في جنوب تايوان.

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء في مدينة كاوشيونغ إن النيران اشتعلت في المبنى المكون من 13 طابقًا في حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

وذكر مسؤولون أن 55 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، من بينهم 14 شخصًا لم تظهر عليهم أي علامات تدل على الحياة. في تايوان، لا يمكن التأكيد الرسمي للوفاة إلا في المستشفى.

وقال رئيس إدارة الإطفاء وهو يخاطب الصحفيين في موقع الحريق، إن 11 شخصًا على الأقل تم العثور عليهم في مكان الحادث تم إرسالهم مباشرة إلى المشرحة.

استمر رجال الإطفاء بجهود البحث والإنقاذ حتى بعد الظهر. كان الحريق “شديدا للغاية” ودمر العديد من طوابق المبنى، وفقا لبيان صادر عن إدارة الإطفاء.

لم يتأكد رجال الإطفاء من مصدر الحريق، لكن النيران الملحوظة اشتعلت بشدة حيث تراكم الكثير من المخلفات. وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا دوي انفجار حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

يبلغ عمر المبنى حوالي 40 عامًا، وفقًا لبيان رسمي، وبه متاجر في الطوابق السفلية وشقق في الأعلى.

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