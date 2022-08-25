مصرع 3 أشخاص في الفلبين بسبب العاصفة الاستوائية ما-أون

ذكرت وكالة إدارة الكوارث بالفلبين، الخميس، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بسبب العاصفة الاستوائية ما-أون في الفلبين، فيما تتجه العاصفة حاليا نحو جنوب شرق الصين.

وأضافت أنه تأكد مقتل شخصين ، وأصيب كلاهما بسقوط شجرة في مقاطعتي كالينجا وكاجايان الجبليتين ، بينما يجري التحقق من غرق شخص في مقاطعة كامارينيس سور الشرقية ، مضيفة أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح.

ووصلت ما-أون، التي بلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة، إلى اليابسة في شمال شرق الفلبين يوم الثلاثاء، ‭‬‬‬مما تسبب في هطول أمطار غزيرة غمرت المجتمعات المحلية وحدوث انهيارات أرضية.

وضربت عاصفة استوائية شمال الفلبين برياح عاتية وأمطار، الثلاثاء، ما دفع الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى إعلان غلق المكاتب الحكومية والمدارس في العاصمة والأقاليم النائية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الاستوائية ما-أون ضربت بلدة ماكوناكون في إقليم إيزابيلا صباحًا، وكانت محملة برياح تصل سرعتها لـ110 كيلومترات (68 ميلًا) وزوابع تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة (93 ميلًا).

وتأتي عمليات غلق المدارس الواسعة النطاق بعد يوم من عودة الملايين من طلاب الصفوف الابتدائية والثانوية إلى المدارس عبر الفلبين في أول ذهاب فعلي للفصول منذ عامين من إغلاقات كورونا.

وما زالت بعض الأقاليم التي من المتوقع أن تشعر بوطأة العاصفة، تتعافى من الدمار الذي جلبه زلزال قوي الشهر الماضي.