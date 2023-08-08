مصرع 38 شخصا بسبب الأمطار في نيبال

قال مسؤولون في نيبال، الثلاثاء، إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة شخص واحد على الأقل وأغلقت طريقا سريعا رئيسيا هذا الأسبوع ليقترب عدد القتلى جراء الأمطار الموسمية حتى الآن من 40.

وتتسبب الأمطار التي تشهدها الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا في الفترة من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول في مقتل عشرات الأشخاص كل عام ويفقد عدد آخر نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عنها.

وقالت وزارة الداخلية إن 38 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام وفقد ما لا يقل عن 33 شخصا.

وأضافت أن عمال الإنقاذ يبحثون أيضا عن ستة أشخاص آخرين فقدوا بعدما جرف انهيار أرضي منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتمندو.

وقالت الشرطة إن الانهيارات الأرضية أغلقت أيضا طريقا سريعا رئيسيا يربط العاصمة بالسهول الجنوبية.