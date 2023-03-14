مصرع 4 أشخاص إثر غرق قاربين للمهاجرين قبالة تركيا

لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم بغرق قاربين للمهاجرين قبالة سواحل تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء.

وأفادت وسائل الإعلام بأن زورقين كان يقلان عشرات المهاجرين غرق قبالة سواحل تركيا على بحر ايجه الثلاثاء.

وأضافت أن خفر السواحل أنقذ 38 شخصا وانتشل 4 جثث، حسبما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

ولم يتضح عدد من كانوا على متن الزوارق، فيما يواصل خفر السواحل في البحث قبالة ساحل كوش آداسي عن مزيد من الناجين.

ووفقا لوكالة “دوغان” الخاصة، فقد نقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى مستشفيات ولم تعرف جنسياتهم على الفور.