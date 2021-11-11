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مصرع 4 أشخاص إثر غرق قارب للهجرة غير الشرعية في المغرب

11 - نوفمبر - 2021
هجرة غير الشرعية - تعبيرية

هجرة غير الشرعية - تعبيرية

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لا تزال عملية الهجرة غير الشرعية تخلّف تداعيات خطيرة على المهاجرين. وفي هذا المجال، لقي 4 أشخاص حتفهم، اليوم الخميس، إثر غرق قارب معد للهجرة غير الشرعية، في مصب واد الشراط في المغرب.

وأفادت السلطات المحلية، بأن القارب تحطم في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفور علمها بالحادث تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص الذين نقلوا على الفور إلى مستشفى سيدي لحسن بمدينة تمارة، وانتشال جثث 4 أشخاص آخرين، فيما تستمر عملية البحث للعثور على باقي ركاب القارب.

هذا، وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم هذه العملية غير القانونية.

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