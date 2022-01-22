السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
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مصرع 40 مقاتلاً حوثياً وتدمير 5 آليات في غارات للتحالف على مأرب

منذ 3 ساعات
طيران التحالف العربي

طيران التحالف العربي

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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذه 8 عمليات استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب.

وأكد التحالف العربي أن العمليات نجحت في تدمير 5 آليات عسكرية وقضت على 40 عنصرا حوثيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

والجمعة، أعلن التحالف العربي أن دفاعات المملكة دمرت صاروخا باليستيا، أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب السعودية.

وقال في بيان أصدره مساء الجمعة، إن “الصاروخ أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني”، وعملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.

من جهة اخرى نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها المليشيات الحوثية غير صحيحة.

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