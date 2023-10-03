مصرع 55 بحاراً.. تقرير بريطاني يكشف عن حادث مأساوي على متن غواصة نووية صينية

أكد تقرير سري بريطاني الأنباء حول مقتل 55 بحاراً صينياً، بعد أن علقت غواصتهم النووية على ما يبدو في فخ يهدف إلى إيقاع السفن البريطانية تحت السطح في البحر الأصفر.

وفقًا للتقرير البريطاني الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فقد توفي البحارة بعد عطل كارثي في أنظمة الأكسجين بالغواصة مما أدى إلى تسمم الطاقم.

ومن المعروف أن قبطان الغواصة البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني “093-417” كان من بين القتلى، وكذلك 21 ضابطًا آخر.

رسميا، نفت الصين وقوع الحادث. ويبدو أيضًا أن بكين رفضت طلب المساعدة الدولية لغواصتها المنكوبة.

وجاء في تقرير المملكة المتحدة عن المهمة المميتة ما يلي: “تفيد تقارير المخابرات أنه في 21 أغسطس وقع حادث على متن السفينة أثناء القيام بمهمة في البحر الأصفر.

وقع الحادث في الساعة 08.12 بالتوقيت المحلي مما أدى إلى مقتل 55 من أفراد الطاقم: 22 ضابطا، و7 طلاب ضباط، و9 ضباط صغار، و17 بحارا. ومن بين القتلى النقيب العقيد شيويه يونغ بينغ.

وأضاف التقرير: “يبدوأن الوفاة ناجمة عن نقص الأكسجة بسبب خطأ في نظام الغواصة. اصطدمت الغواصة بعائق سلسلة ومرساة تستخدمه البحرية الصينية لاحتجاز الغواصات الأمريكية والحلفاء”.

وأدى ذلك إلى تعطل الأنظمة واستغرق إصلاح السفينة وتسويتها ست ساعات. تسبب نظام الأكسجين الموجود على متن الطائرة في تسميم الطاقم بعد فشل ذريع.

حتى الآن لا يوجد تأكيد مستقل للخسارة المشتبه بها للغواصة الصينية في المجال العام.

ورفضت بكين التكهنات مفتوحة المصدر حول الحادث ووصفتها بأنها “كاذبة تمامًا”، بينما نفت تايوان أيضًا تقارير الإنترنت.

اتصلت Mail Plus بالبحرية الملكية لمناقشة التفاصيل الواردة في تقرير المملكة المتحدة لكن المصادر الرسمية رفضت التعليق أو تقديم التوجيه.

ويحتل تقرير المملكة المتحدة، الذي يستند إلى معلومات استخباراتية دفاعية، تصنيفا عاليا.

قدمت إحدى الغواصات البريطانية هذا التفسير: “من المعقول أن يحدث هذا، ونشك في أن الصينيين كانوا سيطلبون الدعم الدولي لأسباب واضحة… إذا كانوا محاصرين على النظام الشبكي وكانت بطاريات الغواصة فارغة (معقول)، فمن الممكن أن تكون أجهزة تنقية الهواء وأنظمة معالجة الهواء قد تعطلت في النهاية، والتي كان من شأنها أن تعود إلى الأنظمة الثانوية وبالتالي تفشل بشكل معقول في الحفاظ على الهواء، مما أدى إلى الاختناق أو التسمم… لدينا مجموعة تمتص ثاني أكسيد الكربون وتولد الأكسجين في مثل هذه الحالة. ومن المحتمل أن الدول الأخرى لا تمتلك هذا النوع من التكنولوجيا.

دخلت الغواصات الصينية من طراز 093 الخدمة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. يبلغ طول السفن 351 قدمًا وهي مسلحة بطوربيدات.

تعد الغواصات من النوع 093 من بين الغواصات الصينية الأكثر حداثة وتشتهر بمستويات الضوضاء المنخفضة.

ومن المفهوم أن الغرق قد حدث في المياه قبالة مقاطعة شاندونغ الصينية.