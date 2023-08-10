مصرع 6 أشخاص في حريق غابات في هاواي

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق غابات اجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي.

وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي “يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص”.

وأضاف أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”، مشيرا إلى أن الحصيلة أولية.

وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ وأفادت شبكة “سي ان ان” بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء من جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”.

وقالت إن خدمات “الرقم 911 تعطّلت وكذلك الخدمات الخلوية والهاتفية”.