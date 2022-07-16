الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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مصرع 8 أشخاص جراء تحطم طائرة شحن شمال اليونان

منذ 48 دقيقة
طائرة شحن من طراز أنتونوف إيه إن-12

طائرة شحن من طراز أنتونوف إيه إن-12

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قالت فرقة الإطفاء وقناة تلفزيون رسمية إن طائرة شحن تقل ثمانية أشخاص تحطمت بالقرب من مدينة كفالا (قولة) في شمال اليونان في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وذكرت قناة إي آر تي التلفزيونية الرسمية أن الطائرة وهي من طراز أنتونوف إيه إن-12 ومملوكة لشركة أوكرانية كانت متجهة من صربيا إلى الأردن. وتابعت أن الطيار طلب هبوطا اضطراريا بسبب مشكلة في المحرك لكن إشارة الطائرة فقدت.

وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع إي.آر.تي. نيوز على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار. وقالت فرقة الإطفاء إن تقارير أولية تفيد بأن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص.

وأضافت فرقة الإطفاء في بيان أنها نشرت 15 من رجالها وسبع عربات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث. وتوجه المزيد من رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.

    المصدر :
  • رويترز

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