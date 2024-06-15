مصرع 9 أشخاص في حادث حافلة مروع بوسط اليمن

قالت مصادر محلية وسكان إن تسعة على الأقل لقوا حتفهم مساء اليوم السبت حين اشتعلت النيران في حافلة تقل مسافرين في منطقة جبلية مرتفعة بمحافظة إب وسط اليمن على طريق رئيسي ممتد إلى العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن الحادث الذي وقع أعلى جبل نقيل سمارة، ويبلغ ارتفاعه حوالي 2500 مترا عن سطح البحر، تسبب في احتراق حافلة الركاب وتفحم معظم جثث الضحايا ومن بينهم نساء وأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن سبب الحادث ربما يعود إلى تحميل مالك الحافلة كمية من البنزين في خانة خلفية قرب الركاب مما تسبب في اندلاع حريق هائل أودى بحياة كل من كانوا على متن الحافلة تقريبا.

ولم تصدر السلطات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي أي تعليق بعد حول ضحايا الحادث.

وتشهد منطقة سمارة، التي تعد أخطر الطرق السريعة في اليمن وأكثرها اكتظاظا بالمسافرين، حوادث متكررة بسبب منعطفات خطيرة وتآكل المادة الإسفلتية وضيق الطرق. وزادت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الضباب والأمطار الغزيرة التي تحجب الرؤية خاصة في أوقات المساء.