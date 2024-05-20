الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصرف الإمارات الإسلامي يعلن اختياره بنوكاً لإدارة طرح صكوك مستدامة

منذ ساعتين
مصرف الإمارات الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

A A A
طباعة المقال

أظهرت وثيقة مصرفية أطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن مصرف الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لدى بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك إمارة دبي، عين بنوكا لإدارة إصداره الأول من صكوك مستدامة.

وذكرت الوثيقة أن البنك الإسلامي اختار بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.

وسيتولى كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

وأضافت الوثيقة أن البنوك ستعقد اجتماعات للمستثمرين بدءا من 20 مايو أيار قبل طرح صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامج إصدارات بقيمة 2.5 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

واردات الصين - تعبيرية
ارتفاع واردات الصين من زيت الوقود بنسبة 10% في أبريل
علي خامنئي
وصفه بالـ"شهيد".. خامنئي يعزي بوفاة رئيسي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وصفه بـ"الأخ".. أردوغان يعزي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة
إبراهيم رئيسي ومحمد مخبر
من هو "محمد مخبر" الرئيس الإيراني "التلقائي" في حال إعلان وفاة رئيسي؟
عنصر من قوى الأمن الداخلي
سرق أكثر من 70 سيارة من مختلف مناطق لبنان.. وكان يبيعها في هذه المنطقة!