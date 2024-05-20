مصرف الإمارات الإسلامي يعلن اختياره بنوكاً لإدارة طرح صكوك مستدامة

أظهرت وثيقة مصرفية أطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن مصرف الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لدى بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك إمارة دبي، عين بنوكا لإدارة إصداره الأول من صكوك مستدامة.

وذكرت الوثيقة أن البنك الإسلامي اختار بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.

وسيتولى كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

وأضافت الوثيقة أن البنوك ستعقد اجتماعات للمستثمرين بدءا من 20 مايو أيار قبل طرح صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامج إصدارات بقيمة 2.5 مليار دولار.