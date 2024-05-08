مصرف الراجحي يخطط لإصدار صكوك مستدامة بقيمة خمسة مليارات دولار

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات ونصف السنة.

ومصرف الراجحي هو أكبر بنك إسلامي في العالم قياسا بحجم الأصول والقيمة السوقية.

وجاء في الوثيقة أن مصرف الراجحي اختار شركة الراجحي المالية وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك دبي الإسلامي وجولدمان ساكس إنترناشونال والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد للإدارة المشتركة للطرح وإدارة الدفاتر.

ومن المقرر أن تتواصل البنوك المعينة لإدارة الطرح مع المستثمرين المهتمين بأدوات الدخل الثابت في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الوثيقة أن الإصدار بالحجم القياسي، والذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وفي إطار برنامج البنك لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة خمسة مليارات دولار.