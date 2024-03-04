مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة بالدولار لأجل 5 سنوات

كشفت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، عين بنوكا لإصدار صكوك دولارية مستدامة لأجل خمس سنوات. وفق وكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن البنك عين كلا من شركة الراجحي المالية وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وبنك إتش.إس.بي.سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس المحدودة وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وجاء في الوثيقة أنه من المقرر عقد اجتماعات اليوم مع المستثمرين على أن يلي هذا إصدار صكوك مستدامة غير مضمونة مقومة بالدولار وذات أولوية في السداد بموجب برنامج الصكوك الدولية التابع للبنك وقيمته أربعة مليارات دولار.