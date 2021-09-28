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مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد لـ 12 عنصرا من الإخوان

28 - سبتمبر - 2021
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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حكمت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر، أحكاما بالإعدام والمؤبد لـ12 إخوانياً في أحداث عنف وقعت في محافظة المنصورة، عام 2014.

وسائل إعلام محلية، قالت إن محكمة الجنايات أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 3 أشخاص، والسجن المؤبد لـ9 آخرين، والسجن 10 سنوات على مدان واحد، من أعضاء جماعة الإخوان، وذلك في أحداث تعود لعام 2014 عندما قُتل شخصان، هما أمين شرطة وسائق، بعدما أمطروهما عناصر الإخوان بالذخيرة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد كانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين تهما متعلقة بمقتل شخصين، هما أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ وسائق بقرية النزهة مركز المنصورة.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة تشكيل خلية إرهابية تستهدف القيام بعمليات نوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتمويلها وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في عمليات إرهابية لصالح جماعة الإخوان، فضلاً عن تصنيع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزرعها بجوار المقرات والتمركزات الأمنية.

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