مصر.. أقل عرض تلقته في ممارسة لشراء قمح بلغ 243 دولارا للطن

قال متعاملون إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر في ممارسة لشراء قمح اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، بلغ 243 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة لنحو 60 ألف طن من قمح أوكراني.

وفي مارس الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ومتعاملون، إن الهيئة اشترت 110 آلاف طن من القمح في ممارسة دولية. وقالوا إن الكمية عبارة عن 50 ألف طن من القمح البلغاري، و60 ألفا من القمح الروماني.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم توريد القمح 2024.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.