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مصر.. إيرادات قناة السويس تسجل 802 مليون دولار في يناير

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2023 1:54 مساءً
قناة السويس

قناة السويس

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قالت قناة السويس المصرية في بيان اليوم الخميس إن إيراداتها سجلت 802 مليون دولار في يناير كانون الثاني.

وكانت وسائل إعلام رسمية مصرية قد أفادت أمس الأربعاء بأن القناة حققت إيرادات تصل إلى 717 مليون دولار خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن تعديلات قانون هيئة قناة السويس تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

إلى جانب المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، ولتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

بالإضافة الي تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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