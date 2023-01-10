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مصر.. ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في ديسمبر

منذ 36 دقيقة
أسعار السلع في مصر

أسعار السلع في مصر

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أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي مقابل 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما يفوق توقعات المحللين.

ومعدل التضخم في ديسمبر هي الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 عندما بلغ 21.9 بالمئة.

ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر تشرين الأول ووسط قيود مستمرة على الواردات.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 خبيرا اقتصاديا قد تنبأ بأن يسجل التضخم 20.50 بالمئة. وتوقع خمسة اقتصاديين أيضا أن يرتفع التضخم الأساسي المقرر إعلانه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إلى 23.6 بالمئة في المتوسط بعدما سجل 21.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض حوالي 14.5 بالمئة يوم 27 أكتوبر تشرين الأول وترك قيمته تتراجع ببطء وتدريجيا في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وسيزيد ارتفاع الأسعار الضغوط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في الثاني من فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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