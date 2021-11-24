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مصر.. استعدادات لتطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة ضد “كورونا”

24 - نوفمبر - 2021
كورونا مصر

كورونا مصر

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تستعدّ مصر للبدء بتفعيل خطة تطعيم 3 فئات بجرعة ثالثة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا المجال، أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها ستبدأ خلال أيام في تفعيل خطة لتطعيم 3 فئات بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عبر مواقع “فيسبوك” لتوضيح ضوابط وشروط الحصول على الجرعة المعززة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من اللقاح تشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

كما أوضح المتحدث باسم الوزارة أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، سيتلقون رسالة على هواتفهم المحمولة بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، حتى يتوجهوا لتلقي الجرعة المعززة في نفس المركز الذي تلقوا فيه الجرعتين السابقتين.

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