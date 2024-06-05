مصر اشترت 3.2 مليون طن قمح هذا الموسم من المحصول المحلي

ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، أن مصر اشترت 3.2 مليون طن قمح من المحصول المحلي هذا الموسم الذي بدأ منتصف أبريل نيسان.

وتستهدف مصر شراء 3.5 مليون طن من المحصول المحلي.

وفي وقت سابق، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحي، إن وزارته رفعت مستهدفات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي بنحو 200 ألف طن، لتصعد إلى 3.7 مليون طن.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت في بداية موسم توريد القمح المحلي، الذي يبدأ مطلع أبريل من كل عام ويستمر حتى نهاية أغسطس، أنها تستهدف جمع 3.5 مليون طن، مقابل نحو 4 ملايين طن كانت مستهدفة بالموسم الماضي، و6 ملايين طن بالموسم السابق له.