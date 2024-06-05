الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر اشترت 3.2 مليون طن قمح هذا الموسم من المحصول المحلي

منذ ساعتين
القمح

القمح

A A A
طباعة المقال

ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، أن مصر اشترت 3.2 مليون طن قمح من المحصول المحلي هذا الموسم الذي بدأ منتصف أبريل نيسان.

وتستهدف مصر شراء 3.5 مليون طن من المحصول المحلي.

وفي وقت سابق، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحي، إن وزارته رفعت مستهدفات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي بنحو 200 ألف طن، لتصعد إلى 3.7 مليون طن.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت في بداية موسم توريد القمح المحلي، الذي يبدأ مطلع أبريل من كل عام ويستمر حتى نهاية أغسطس، أنها تستهدف جمع 3.5 مليون طن، مقابل نحو 4 ملايين طن كانت مستهدفة بالموسم الماضي، و6 ملايين طن بالموسم السابق له.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار
الدولار يرتفع قليلا قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة
الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تصعد مواكبة للمعنويات العالمية بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة
علم الجزائر
الجزائر اشترت ما يتراوح بين 810 آلاف إلى 840 ألف طن من القمح

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟