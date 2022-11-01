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مصر: الأحداث العالمية قد تؤثر على إمدادات الحبوب مؤقتا

منذ 35 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي لرويترز، الثلاثاء، إن الأحداث العالمية قد تؤثر على إمدادات القمح في البلاد لكن مصر قادرة على التكيف معها، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قرار روسيا تجميد مشاركتها في صفقة لتصدير الحبوب توسطت فيها الأمم المتحدة سيؤثر على إمدادات مصر.

وأضاف أن الإمدادات العالمية من القمح المتوفرة تكفي لتلبية الطلب على مستوى العالم.

ولم تطرح مصر، وهي واحدة من كبرى الدول المستوردة للقمح، ممارسات دولية لشراء القمح منذ منتصف يوليو تموز وآثرت الشراء مباشرة من مؤسسات تجارية.

وارتفعت أسعار القمح كثيرا في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما الدولتان اللتان اعتادت مصر شراء غالبية احتياجاتها من القمح منهما.

وقالت موسكو يوم السبت إنها قررت تعليق مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب بعد هجوم على أسطولها في البحر الأسود. ولم تؤكد أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم ولم تنف ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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