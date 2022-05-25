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مصر.. الاقتصاد يحقّق نموًّا بنسبة 7.8% في 9 أشهر

25 - مايو - 2022
مشهد عام للعاصمة المصرية

مشهد عام للعاصمة المصرية

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أعلنت وزيرة التخطيط المصرية أنّ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 7.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 التي تنتهي في 30 حزيران، متسارعا من 1.9 بالمئة قبل عام.

وفي بيان نشره مجلس الوزراء، أشارت الوزيرة “هالة السعيد” الى أنّ النمو سجّل 5.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة من كانون الثاني إلى آذار، وهو الربع الثالث من السنة المالية لمصر.

كما ذكرت أنّ البطالة انخفضت إلى 7.2 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022، مقارنة مع 7.4 بالمئة قبل عام.

في سياق متصل، توقّعت مصر أن تقترب إيرادات قناة السويس من سبعة مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وأشار وزير المالية الى أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين عشرة ‭‬‬و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية.

وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين قارتي أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وكانت قناة السويس أعلنت، في وقت سابق، عن تحقيق إيرادات شهرية قياسية بلغت أكثر من 620 مليون دولار خلال شهر نيسان الماضي.

في هذا السياق، قال رئيس هيئة القناة “أسامة ربيع” إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في الماضي، في الوقت الذي تتعافى فيه حركة الملاحة من تأثيرات الجائحة.

    المصدر :
  • رويترز

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