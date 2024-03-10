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مصر.. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى 35.7% خلال فبراير

منذ 23 دقيقة
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير\شباط من 29.8 بالمئة في يناير\كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير\شباط إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط. وقبل فبراير شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض ​​من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر\أيلول.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير\شباط، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير\كانون الثاني. وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير\كانون الثاني.

وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية “الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة”.

    المصدر :
  • رويترز

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