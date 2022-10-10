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مصر.. التضخم يسجّل أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام

منذ ساعتين
علم مصر

علم مصر

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أعلنت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجّل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 بالمئة في أيلول مقابل 14.6 بالمئة في آب.

وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 عندما سجّل 15.7 بالمئة.

الى ذلك، أفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3 بالمئة في أيلول، وهي النسبة نفسها المسجّلة في آب.

ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدّلًا يتراوح بين خمس وتسع نقاط مئوية، لكنه قال في أغسطس آب إنه يتوقع ارتفاعًا مؤقتًا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا في ما بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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