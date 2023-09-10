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مصر.. التضخم يقفز الى مستوى غير مسبوق في أغسطس

منذ 39 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأحد أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد قفز في أغسطس\آب بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 36.5 بالمئة في يوليو\تموز.

وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضا خلال الشهرين السابقين إذ وصل إلى 36.5 بالمئة في يوليو\تموز و35.7 بالمئة في يونيو\حزيران.

دفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس\آذار 2022. وتراجعت مستويات معيشة كثير من المصريين.

وقال جهاز الإحصاء إن الأسعار ارتفعت 1.6 بالمئة في أغسطس\آب على أساس شهري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في يوليو\تموز و2.08 بالمئة في يونيو\حزيران.

وأجرت رويترز الأسبوع الماضي استطلاعا شمل 14 محللا وتوقعوا في المتوسط ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1 بالمئة في أغسطس\آب.

وكانت الذروة السابقة مسجلة في يوليو\تموز 2017 عند 32.95 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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