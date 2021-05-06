مصر: المحادثات مع الوفد التركي كانت صريحة وتناولت أوضاع المنطقة

بعد انقضاء جولة جديدة من مباحثات تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا حول المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، قالت فيه إن “المباحثات كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية”.

واختتمت، اليوم 6 مايو 2021، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وأشار بيان الخارجية ، إلى أن “المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وسيقوم الجانبان بحسب البيان، بـ”تقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.

لجنة صداقة مع مصر

ووافق البرلمان التركي الأربعاء الماضي، بالإجماع تشكيل لجنة صداقة مع البرلمان المصري، وذلك مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في البلدين الأسبوع المقبل.

البرلمان التركي أعلن بالإجماع، الموافقة على مذكرة تشكيل لجنة صداقة من البرلمان الليبي والمصري، قدمها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إلى لجنة المقترحات التشريعية في البرلمان التركي.

وطالب حزب العدالة والتنمية، بإنشاء لجنة صداقة مع ليبيا، بالإضافة إلى لجنة الصداقة مع مصر التي كانت قد ألغتها تركيا عقب تدهور العلاقات بين البلدين.