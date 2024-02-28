مصر.. انطلاق الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

أطلق مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة اليوم الأربعاء دورته الخامسة والعشرين محتفيا بكونه المنصة الأبرز إقليميا لعرض الأفلام غير التجارية التي شكلت الخطوات الأولى في مشوار عدد من كبار مخرجي وصناع السينما في مصر والمنطقة العربية.

وقال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان في الافتتاح “نحتفل بصناع الأفلام الوثائقية والقصيرة الذين يقاومون غواية النجومية والشهرة التي تعد بها السينما التجارية ويختارون أن يكونوا أكثر قربا من الناس وأكثر إخلاصا للأحلام.. هذه الدورة مهداة إلى هؤلاء الأبطال الحقيقيين الذين يقاتلون من أجل الإنسانية”.

وكرم المهرجان اسم المخرج الراحل عبد القادر التلمساني (1924-2003) بمناسبة مئوية ميلاده وعُرض له فيلمان مرممان حديثا هما (الفأس والقلم) و(نهاية خط بارليف).

كما كرم اسم المخرجة المصرية سميحة الغنيمي التي توفيت قبل أيام والمخرج الأمريكي ستيف جيمس والممثلة المصرية سلوى محمد علي.

ويعرض المهرجان الذي ينظمه المركز القومي للسينما ويمتد حتى الخامس من مارس آذار 121 فيلما من أكثر من 60 دولة من بينها 18 فيلما ضمن برنامج (الإسماعيلية الفضي) وأربعة ضمن برنامج (الحنين للسينما).

وبجانب عروض الأفلام، ينظم المهرجان ثماني ورش عمل في السيناريو، والديكور، وصناعة الأفلام الموجهة للأطفال وذوي الهمم، وخيال الظل، والرسوم المتحركة إضافة إلى إصدار سبعة كتب عن المكرمين والسينما التسجيلية ومعرض عن المخرج الراحل شادي عبد السلام.