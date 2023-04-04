مصر.. انكماش النشاط غير النفطي للشهر 28

أظهر مسح، الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس آذار إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال قليلا إلى 46.7 في مارس آذار من 46.9 في فبراير شباط ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد اند بورز جلوبال “عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة”.

و ما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المئة منذ مارس آذار وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 بالمئة في فبراير شباط من 25.8 بالمئة في يناير كانون الثاني ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26 بالمئة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير شباط وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة”.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في مارس آذار من 44.7 في فبراير شباط لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير شباط.

وقالت ستاندرد اند بورز “معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس بما يعود جزئيا للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة”.

وقال أوين إن مستويات المخزونات والتوظيف تراجعت أيضا.

وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في فبراير شباط لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقالت ستاندرد اند بورز “على الرغم من الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012”.