مصر.. انهيار عقار من 5 طوابق في القاهرة

انهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة، الأحد.

وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار قديم في شارع مصطفى عمر بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

البحث عن ناجين

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها للبحث عن أي أشخاص أسفل المنزل.

بدورها، انتقلت لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار، وفحص العقارات المجاورة، فيما كشفت التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عامين وخالٍ تمامًا من السكان.

وقائع مماثلة

وكانت منطقة حدائق القبة وفي 18 من يوليو الماضي قد شهدت واقعة مماثلة، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في انهيار عقار مكون من 5 طوابق.

ومن قبل، أجرت السلطات المصرية تحقيقا في واقعة مصرع ربة منزل وعامل، إثر انهيار شرفة عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك غرب المدينة وقبله أيضا وفي واقعة مشابهة.