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مصر.. تأييد إدراج قيادات بينهم متوفون من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

27 - نوفمبر - 2021

محكمة في مصر

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم السبت، قرار محكمة النقض بإدراج القياديين في جماعة “الإخوان”، الراحلين مهدي عاكف، وعصام العريان، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وبالرغم من وفاة عاكف والعريان، فإن محكمة النقض أيدت إدراجهما وآخرين على قوائم الإرهاب، وقضت بعدم قبول طعن محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي ومحمد البلتاجي وعصاد العريان ومحمود الزناتي وأحمد شوشة، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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