مصر تتسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة

تسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، وفق وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان اليوم الخميس إن مصر تسلمت خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة وإنها ستتسلم خمسة مليارات أخرى غدا الجمعة.

وأضاف مدبولي أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل خمسة مليارات دولار من الوديعة الإماراتية للجنيه المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع “رأس الحكمة” يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، مؤكدا مرة أخرى: هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

وأضاف مدبولي بأن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، مستطردا: لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليا.

ووقعت مصر والإمارات الجمعة الماضية اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.