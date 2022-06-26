الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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مصر تتعاقد مع الهند لشراء 180 ألف طن من القمح

منذ ساعة واحدة
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في إطار جهود البلاد لتنويع إمدادات القمح، تعاقدت مصر على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، بحسب ما قال وزير التموين علي مصيلحي الأحد الواقع في 26 حزيران.

وأشار مصيلحي الى أن المورد اشترط توفير القمح في الموانئ، مضيفا أن الاتفاق كان على 500 ألف طن، لكن تبين أن المورد لديه 180 ألف طن في الميناء.

وأضاف مصيلحي أن مصر تجري أيضا محادثات مع موردين روس لإبرام اتفاق لشراء القمح.

وقال: مصر تدرس رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 في المئة من 82 في المئة.

وأفاد الوزير بأن مصر تعتزم توفير نحو 500 ألف طن من القمح المستورد، وكذلك استيراد خمسة إلى خمسة ونصف مليون طن من القمح في العام المالي 2023/2022.

وذكر مصيلحي أن احتياطيات القمح الحالية كافية لمدة 5.7 شهر بعد شراء 3.9 مليون طن من المحصول المحلي.

وتبحث مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، عن بدائل لصادرات الحبوب من البحر الأسود التي تواجه عراقيل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح، التي توفر الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص.

وكان مصيلحي قد قال في أيار إن مصر وافقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند لكن العقد لم يوقع.

وحظرت الهند صادرات القمح في الشهر ذاته بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، لكنها سمحت بإمداده لدول مثل مصر لأسباب تتعلق باحتياجات الأمن الغذائي.

    المصدر :
  • رويترز

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