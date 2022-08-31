الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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مصر تحدد سعر شراء القمح المحلي

منذ 3 دقائق
قمح

قمح

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قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إنه وافق على اعتماد 1000 جنيه (52.08 دولار) سعرا استرشاديا لشراء أردب القمح(150 كيلوجراما) من المزارعين المحليين للموسم المقبل.

ويمثل هذا زيادة بحوالي 15 بالمئة عن سعر الموسم الحالي البالغ 865-885 جنيها للأردب، تبعا لمستويات النقاء.

ومنذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في توقف معظم القمح من منطقة بحر البلطيق الذي تعتمد عليه مصر، تحول أكبر مستورد للقمح في العالم إلى الاعتماد بكثافة على محصوله المحلي في مواجهة تزايد الأسعار الدولية.

وقال وزير التموين علي مصيلحي اليوم الأربعاء إن مصر تمكنت من شراء 4.2 مليون طن من القمح من محصول الحصاد المحلي، وهو ما يقل بنسبة 30 في المئة عن المستوى الذي استهدفته في البداية والبالغ ستة ملايين طن، لكنه يتجاوز مستويات 2021 .

واتخذت الحكومة بضع خطوات لحماية إمداداتها من القمح، بما يشمل مطالبة المزارعين المحليين بتوريد ما لا يقل عن 60 في المئة من محصولهم للحكومة وفرض غرامات مالية وربما أحكام بالسجن على المخالفين.

وبدأ الحصاد المحلي للقمح في أبريل نيسان وينتهي غدا الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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