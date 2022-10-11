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مصر تحذر مواطنيها من السفر الى اوكرانيا

منذ 14 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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حذرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها الثلاثاء من السفر إلى أوكرانيا في ضوء التطورات السياسية المتلاحقة للأزمة الأوكرانية- الروسية.

وذكر بيان للوزارة أن وزير الخارجية سامح شكري أصدر ىتوجيهات للسفارة المصرية بأوكرانيا بضرورة التواصل مع الجالية المصرية لحثهم على “اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها”.

كما حث البيان المصريين المقيمين في أوكرانيا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسبا لتدهور الأوضاع، وأوصى بضرورة العودة إلى مصر حفاظا على سلامتهم.

وشنت روسيا الاثنين أحد أوسع الهجمات الجوية نطاقا منذ بداية الحرب، حيث أمطرت المدن الأوكرانية بصواريخ كروز مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مساحات واسعة من البلاد.

كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات.

    المصدر :
  • رويترز

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