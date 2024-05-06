مصر تحذّر من مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

حذّرت مصر إسرائيل اليوم الاثنين من مغبة شن عملية عسكرية في رفح قائلة إنها تنطوي على “مخاطر إنسانية بالغة”.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان اليوم الإثنين أن هذه العملية تنطوي على مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة، مطالبة إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

كما أكدت مصر أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

احتواء التصعيد

وكان مصدر مصري رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين، وقال لوسائل إعلام مصرية إن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين إن إسرائيل أبلغت مصر بتنفيذ عملية إجلاء للنازحين من مناطق بشرق رفح الفلسطينية.

وبحسب الهيئة، فإن إسرائيل أكدت للقاهرة أن عملية الإجلاء ستكون محدودة وتقتصر على مناطق شرق رفح.

فيما قال مسؤول في حركة حماس إن القرار الإسرائيلي ببدء إجلاء السكان من رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تعليق المفاوضات بشأن المحتجزين، وفق ما نقلته “رويترز”.

يأتي كل ذلك بعد يوم واحد من انتهاء مفاوضات الهدنة في القاهرة حيث اعلنت حركة حماس ان وفدها سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.