مصر تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب متحور أوميكرون

أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، على أن قرار تأجيل الدراسة بسبب ظهور متحور “أوميكرون” لا يعود للوزارة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد الخطوات المقبلة.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “mbc مصر”، أمس السبت، أن فكرة التساؤل عن تأجيل الدراسة سؤال سابق لأوانه، معقبا: “المتحور لسه ظاهر إمبارح، لو قعدنا في البيت أكثر من كده، الطلاب هتتعب في العملية التعليمية، يكفينا ما فُقد قبل كده”.

ولفت إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منتظم منذ أول يوم، موجها الشكر للمدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتطعيم كافة الأعضاء القائمين على العملية التعليمية.

وتزداد المخاوف من أن تعيد المتحورة الجديدة لفيروس كورونا العالم إلى المربع صفر، بعدما تغيرت الأوضاع خلال 24 ساعة الأمر الذي قد يشكل ضربة جديدة للانتعاش الاقتصادي بعد التعافي من الإغلاقات والفرض الشامل للإجراءات الاحترازية.

بحسب مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الجائحة، فقد “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من جانب جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر 2021 (…). تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق”.