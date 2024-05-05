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مصر.. تداول سرقة هاتف مراسل قناة أجنبية وسط تفاعل والداخلية تعلق

منذ دقيقة واحدة
العاصمة المصرية القاهرة

العاصمة المصرية القاهرة

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة هاتف محمول لمراسل قناة أجنبية في العاصمة المصرية، القاهرة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقبت وزارة الداخلية المصرية في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) ناشرة صورة للمتورطين (وجوههم مموهة) مؤكدة إلقاء القبض عليهم وكاشفة ملابسات ما حدث دون تقديم تفاصيل عن اسم القناة التلفزيونية الأجنبية أو جنسية مراسلها.

وقالت الداخلية في بيانها: ” كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك‘ بشأن تعرض (مراسل بأحد القنوات الأجنبية يحمل جنسية إحدى الدول) لسرقه هاتفه المحمول حال استقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية وفر هارباً”.

وتابعت: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك أحدهما ’بدون لوحات معدنية‘، واعترفا ببيع الهاتف المحمول لعميلهما (عاطل – له معلومات جنائية ’سيئ النية‘) تم ضبطه وأرشد عن الهاتف.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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