مصر تدعو إلى توفير الحماية للفلسطينيين في القدس

استنكرت مصر اقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل.

كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء، على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

هذا، وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.

وتواجه إسرائيل ضغطاً دولياً متصاعداً لكبح جماح المستوطنين اليهود وإيقاف خطط طرد سكان حي رئيسي في القدس الشرقية، تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة، امتدت إلى المسجد الأقصى في القدس، وذلك بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وأِشارت الصحيفة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن أقوى حلفاء إسرائيل في العالم ”يشعرون بقلق عميق إزاء خطط طرد العديد من الأسر الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جراح منذ أجيال“.

وأضافت: ”آلاف من الشباب الفلسطينيين احتجوا بالقرب من التلال المحيطة بالمسجد الأقصى، وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق الحشود بعد الإفطار، وقال مسعفون إن نحو 200 فلسطيني أصيبوا، في حين أصيب 17 شرطياً إسرائيلياً“.