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مصر تدعو إيران وإسرائيل لممارسة ضبط النفس

منذ ساعة واحدة
سامح شكري

سامح شكري

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حث وزير الخارجية المصري سامح شكري (السبت 20-4-2024) إيران وإسرائيل على ضبط النفس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى نحو منفصل، قال شكري إن مصر ستستضيف وفدا تركيا للتحضير لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا في المستقبل القريب.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه تناول “الوضع الخطير” في غزة وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل إسرائيل مع نظيره المصري سامح شكري.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري “ناقشنا المزيد مما يمكننا القيام به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين”.

    المصدر :
  • رويترز

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