مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام

دعت مصر، السبت، الفصائل الفلسطينية المشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة، إلى “إنهاء الانقسام وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك بحسب بيان مصري نقلته صحيفة الأهرام، وقناتا “القاهرة الإخبارية” و”اكسترا نيوز”، عشية اجتماع للفصائل تستضيفه القاهرة.

وقال البيان: “تستضيف مصر غدًا مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث سبل إنهاء الانقسام والتحديثات التي تواجه القضية الفلسطينية”.

وحثت مصر “الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع الأمناء العامين على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام”، وفق البيان ذاته، دون أن يسمى المشاركين.

ويأتي ذلك تزامنا مع وصول الرئيس عباس إلى مصر للمشاركة في اجتماع الفصائل، غدًا الأحد، والاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، حسب بيان سابق للسفارة الفلسطينية لدى القاهرة.