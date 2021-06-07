مصر تدين استهداف نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية

دانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية مساء أمس الأحد، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة 4 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، تم نشره على الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك أن مصر تتقدم بخالص تعازيها ومواساتها للدولة الليبية حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

وأكدت الخارجية المصرية مُجددًا على وقوفها الكامل مع الدولة الليبية الشقيقة ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وكانت وكالة السودان للأنباء، قد ذكرت يوم أمس الأحد، أن نحو 36 شخصا قتلوا وأصيب 32 آخرون في اشتباكات بولاية جنوب دارفور السودانية.

وأوضحت الوكالة أن أعمال العنف وقعت بين أفراد من قبيلتي الفلاتة والتعايشة في منطقة أم دافوق.

وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي.

