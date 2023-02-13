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مصر تدين قرار إسرائيل "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2023 1:27 مساءً
علم مصر

علم مصر

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أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية “شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية صباح (الاثنين 13-2-2023) أن القرار بمثابة “مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره”.

كما حذرت مصر من تبعات القرار الذي وصفته من خلال البيان بأنه “عملا استفزازيا غير مقبول من شأنه إشعال الوضع المحتقن مما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها”.

وأكدت مصر من خلال البيان أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات “المخالفة للقوانين الدولية والتفاوض من أجل التوصل إلى حل يحقق السلام الشامل والعادل”.

وقال مسؤولون لرويترز الأسبوع الماضي إن مصر كثفت جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة ومنع انتشاره إلى قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان.

واستضافت القاهرة الأسبوع الماضي قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة معها، بحسب المسؤولين. وقالوا إن محادثات أجريت مع ممثلين لإسرائيل في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

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